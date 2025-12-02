Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

08:482/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

FETÖ/PDY'nin; Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu mahrem yapılanmalarına yönelik soruşturmada, 9'u aktif görevde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9’u aktif, 6’sı istifa, 1’i emekli, 5’i ihraç olmak üzere toplam 21 şüphelinin Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.


Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.



#ANKARA
#FETÖ
#OPERASYON
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OKULLARDA ARA TATİL TAKVİMİ: 15 tatil ne zaman başlayacak?