Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

23:2228/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'da FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C. yakalandı.

Zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#firari hükümlü
#Marmaris
#Muğla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri nasıl sorgulanır? 2025-2026 MEB AÖL sınav takvimi