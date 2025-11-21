Kayseri'de FETÖ hükümlüsü eski subay yakalandı

Güven Timi, 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapisle aranan FETÖ üyesini yakaladı
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski subay M.B'yi yakaladı. Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 4 ay hüküm giyen eski subay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler,
"Terör örgütü üyesi olmak"
suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski subay M.B'yi yakaladı.
Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
#FETÖ
#Firari
#Kayseri