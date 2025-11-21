Yeni Şafak
İhraç MİT’çiye HAKMAR’dan her yıl 600 bin lira!

Burak Doğan
Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Zeki Doruk
Zeki Doruk

FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk, FETÖ iltisakı nedeniyle görevinden ihraç edilen eski MİT’çi Hüseyin Ürküt’ün ailesine 3 ayda bir 150 bin lira göndermiş.

HAKMAR Şirketler Grubu’nun TMSF’ye devredildiği FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlandı. Çevresine “Cemaat ile yükseldim servetim de gitse feda olsun” diyen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 27 kişi ile 22 şirketin “şüpheli” olarak yer aldığı iddianamede, Doruk’un FETÖ’nün gaybubet evlerinin giderlerini karşıladığı, cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine para gönderdiği anlatıldı.

PARA EV VE AVM’DE VERİLDİ

İddianamede, FETÖ iltisakı gerekçesiyle görevinden ihraç edilen eski MİT personeli Hüseyin Ürküt hakkındaki bilgiler dikkat çekti. Doruk'un asistanlığı ve şoförlüğünü yapan FETÖ kuryesi Cengiz Güneş aracılığıyla Ürküt’e para gönderdiği ortaya çıktı. Ürküt’ün kayınpederi Mehmet Uysal’la Signal’den görüşen Güneş’in, son 2 yıldır aileye örgüt adına para yardımı yaptığı öğrenildi. Aileye 3 ayda bir 3 bin avro (yaklaşık 150 bin TL) götüren Cengiz, parayı bazen doğrudan eve getirirken, bazen de AVM’de teslim etmiş. Para yardımıyla ilgili Mehmet Uysal, 2 yıl önce ihraç MİT’çi oğlu Ömer Faruk Uysal’ın “Fatih” isimli bir arkadaşının arayıp maddi ihtiyaçları olup olmadığını sorduğunu söyledi. Uysal, “Signal üzerinden iletişime geçileceğini söyledi, bir müddet sonra Cengiz Güneş aradı” dedi.

BENİ TANIMIYORSUNUZ

İddianamede, eski MİT’çi Hüseyin Ürküt’ün halen Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan eşi Dilara Ürküt’ün beyanları da dikkat çekti. Gözaltına alındıklarında Cengiz Güneş’le karşılaştıkları bilgisini veren Dilara Ürküt, Güneş’in “Beni görmediniz, tanımıyorsunuz” dediğini söyledi.

FETÖ’cülere Yunanistan’da bavul bavul para dağıtmış

  • İddianamede, Hakmar Mağazacılık’ta yönetim danışmanlığı yapan Metin Kamalı ismi de dikkat çekti. 2020’den bu yana HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk’un talimatlarını yerine getirdiği vurgulanan Kamalı, bu çerçevede sık sık Yunanistan’a geziler düzenlemiş. Kamalı’nın bavulla Yunanistan’a götürdüğü paraları, buradaki firari FETÖ’cülere dağıttığı belirtiliyor.


