Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir merkezli ByLock operasyonu: 9 gözaltı

İzmir merkezli ByLock operasyonu: 9 gözaltı

10:1920/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
ByLock operasyonu
ByLock operasyonu

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada; ByLock kullandıkları tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve İstanbul'da bugün düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 9 şüpheli, gözaltına alındı.


Firari 1 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.



#ByLock
#İzmir
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF SINAV TARİHİ 2025: AÖF sınavları ne zaman, güz dönemi vize sınav tarihleri hangi günler?