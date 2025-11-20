İzmir merkezli ByLock operasyonu: 9 gözaltı

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada; ByLock kullandıkları tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir ve İstanbul'da bugün düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 9 şüpheli, gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.