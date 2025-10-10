Yeni Şafak
Kayseri'de Bylock kullanıcısı yakalandı

07:2110/10/2025, Cuma
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.T.; cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.T.; cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve ’bylock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda; hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı M.Y.T. ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.T.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.



