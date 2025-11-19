HAKMAR ve TATBAK'ın FETÖ soruşturması tamamlandı: Servetim feda olsun

Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 27 şüpheliye yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelilerden 15’inin 28 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, 12 şüphelinin ise 15’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.





HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Zeki D.’nin de aralarında bulunduğu 27 şüpheliye yönelik FETÖ silahlı terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Zeki D.’nin da arasında bulunduğu 27 kişi ile 22 şirket ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.





İddianamede, şüpheli Zeki D.’nin ortak olduğu oran nispetinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu, örgütün devamlılığını sağlamaya yönelik finansal destek çabalarının bulunduğu, örgütün amacına hizmet eder nitelikte sistematik şekilde para havaleleri/hisse alım satımları gerçekleştirdiği ve örgüte finansman sağlandığı, bu suretle örgütün Türkiye içerisinde önemli finans kaynaklarından biri haline geldiği belirtildi.









"Cemaat ile yükseldim servetim de gitse feda olsun’’





İddianamede, şüpheli Zeki D.’nin çevresine "Cemaat ile yükseldim servetim de gitse feda olsun" , "Maliyeden bir marketimin günlük geliri kadar ceza da yiyecek olsam fiyatları yükseltip ülkedeki enflasyonu arttıracağım" şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarıldı. İddianamede, Zeki D.’nin firari FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları ‘gaybubet evi’ isimli evlerin giderlerini karşıladığı, cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine ayni ve nakdi yardımların yapıldığı, ayrıca haklarında "örgüt üyeliği" suçu kapsamında adli işlem kaydı bulunan ve ByLock kullanıcısı kişilerle, yoğun irtibat kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.





İddianamede, şüpheli Zeki D.’ye ait kapalı kasa içerisinde "vasiyetname" başlıklı 13 Mayıs 2009 tarihli el yazısıyla yazılan vasiyetname ele geçirildiği, söz konusu belgede "1-Velibaba İsa bey ve bizim üzerinde bulunan arsayı diğer arsam satılarak bir yurt yaptırılıp hizmet vakfedilsin" , "2- HAKMAR TATBAK ve diğer şirketlerim devam ettiği müddetçe zekatı hizmete verilsin" , "3- Beni ve vekaleten bütün ticari konularda Kemal beyin görüşü dışına çıkılmasın" ifadelerinin bulunduğu, şüphelinin tüm malvarlığını hizmet olarak belirttiği FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansmanına özgülediğinin anlaşıldığı belirtildi.





28 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Zeki D.’nin da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet" suçlarından 14’er yıl 2’şer aydan 28’er yıl 3’er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7’şer yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.







