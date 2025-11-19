Sözde 'Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'ndaki Türkiye sıralamasına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin suç oranlarının ülke sıralamasına dair paylaşılan "Küresel Organize Suç Endeksi Raporu"nu yalanladı. Yapılan açıklamada, raporu yayımlayan derneğin FETÖ bağlantılı olduğu, Türkiye’yi hedef alan ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu ifade edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan
“'Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'nda Türkiye’nin 193 ülke arasında suçta 10’uncu sırada yer aldığı ve dayanıklılık sıralamasında 131’inci sıraya düştü"
iddialarını yalanladı.
DMM'den yapılan açıklamada, Global Initiative Against Transnational Organized Crime'ın kurucu üye ve yayıncı kadroları arasında FETÖ mensuplarının yer aldığı bilinen Cenevre merkezli bir dernek olduğu ve hazırlanan endeksin herhangi bir resmî veya bağlayıcı niteliği bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada,
"Türkiye; insan ticareti, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suç ve yasa dışı göçle mücadelede BM, INTERPOL, EUROPOL ve UNODC başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla dünya genelinde en yoğun iş birliği yapan; operasyon hacmi, kapasitesi ve etkinliği en yüksek ülkeler arasında yer almaktadır."
ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca bu derneğin, ülkelerden doğrudan veri toplamamakta olduğu, ulusal istatistikler, adli veriler veya operasyon rakamları yerine büyük ölçüde yorum ve algıya dayalı göstergeler kullanıldığı belirtildi.
Derneğin FETÖ ile bağlantılı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Terör Örgütü FETÖ mensuplarının analizlerine yer verilmesi de endeksin objektiflik ve bilimsel tarafsızlık iddiasını ciddi biçimde zayıflatmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu endeks resmî nitelik taşımayan, yöntemsel açıdan sorunlu, objektif verilerden uzak, bilimsel temelden yoksun ve FETÖ irtibatlı bir STK raporudur.
#FETÖ
#Dezenformasyon
#İletişim Başkanlığı