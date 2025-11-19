Sözde 'Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'ndaki Türkiye sıralamasına DMM'den yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, Global Initiative Against Transnational Organized Crime'ın kurucu üye ve yayıncı kadroları arasında FETÖ mensuplarının yer aldığı bilinen Cenevre merkezli bir dernek olduğu ve hazırlanan endeksin herhangi bir resmî veya bağlayıcı niteliği bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada,

"Türkiye; insan ticareti, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suç ve yasa dışı göçle mücadelede BM, INTERPOL, EUROPOL ve UNODC başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla dünya genelinde en yoğun iş birliği yapan; operasyon hacmi, kapasitesi ve etkinliği en yüksek ülkeler arasında yer almaktadır."