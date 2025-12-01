Yeni Şafak
Kocaeli’de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli’de FETÖ hükümlüsü yakalandı

17:491/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
AA
FETÖ hükümlüsü Kocaeli'de yakalandı
FETÖ hükümlüsü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#firari hükümlü
#FETÖ
#Kocaeli
