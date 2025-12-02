Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakaladı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda hakkında
"FETÖ'ye üye olma"
suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (39) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
