Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
FETÖ üyesi Aydın’da kıskıvrak yakalandı

FETÖ üyesi Aydın’da kıskıvrak yakalandı

17:215/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Firari FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı.
Firari FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. isimli şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu İncirliova Kızılcaköy Kavşağı yakınlarında durdurulan araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Z.Ç., gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.



#FETÖ
#operasyon
#aydın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?