FETÖ üyesi Aydın’da kıskıvrak yakalandı

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. isimli şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu İncirliova Kızılcaköy Kavşağı yakınlarında durdurulan araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Z.Ç., gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.