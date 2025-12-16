Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16:4916/12/2025, Salı
AA
Yakalanan hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Yakalanan hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, 3 farklı dosyadan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan ve 169 bin 660 lira adli para cezası bulunan A.C'yi kent merkezinde yakaladı.


Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



