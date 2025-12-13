Yeni Şafak
Hakkari’de aranan iki hükümlü jandarma tarafından yakalandı

23:5213/12/2025, Cumartesi
IHA
Uyuşturucu ticareti yapmaktan haklarında hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından toplamda 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan şahıslar, JASAT ve ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yapmaktan 7 yıl 6 ay ve 5607 SKM suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs tutuklandı.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) Yüksekova ilçesi Ovaiçi köyünde, hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs jandarma ekiplerince Yüksekova ilçe merkezinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



#Hakkari
#Jandarma
#Yüksekova
