Hakkari’de demir atölyesinde patlama: Bir kişi yaralandı

Hakkari’de demir doğrama atölyesindeki sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. (15) isimli çocuk, atölyedeki sobayı yakmak için tiner döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle A.U. yaralanırken, atölyede de yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Hastanede yanık ünitesinin bulunmaması nedeniyle A.U., ilk tedavisinin ardından Van’a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


