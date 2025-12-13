Hakkari’de demir atölyesinde patlama: Bir kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. (15) isimli çocuk, atölyedeki sobayı yakmak için tiner döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle A.U. yaralanırken, atölyede de yangın çıktı.