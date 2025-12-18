Yeni Şafak
Hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

18/12/2025, Perşembe
AA
Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında hakkında 'hırsızlık' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, hakkında "Hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. (24) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, cezaevine teslim edildi.



