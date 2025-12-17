Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker dualarla anıldı

"Onların sesleri kulaklarımıza geliyor ama biz Müslümanız. Biz inanıyoruz ki onlar cennetteler, şu an buradalar bizi dinliyorlar. Annelerim vallahi billahi sizi görüyorlar, bizleri görüyorlar. Biz buna iman etmişiz. Onlar aramızdalar çünkü onlar hayatlarının baharında bu memleket için bu vatan için o giydikleri şerefli üniforma için şehit oldular."