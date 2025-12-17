Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker dualarla anıldı

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı.
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı 17 Aralık 2016'daki terör saldırısının yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesince terör saldırısının yapıldığı Talas Bulvarı'ndaki Şehit Komandolar Durağı'nda düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, ilçe belediye başkanları, bazı şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar ile Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma ve Kültür Derneği bünyesindeki eski komandolar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Çiçek, şehitlerin isimlerini tek tek okuyarak onları unutmalarının mümkün olmadığını söyledi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, şehit aileleri ve gazilerin bu ülkenin en kıymetli değerleri olduğunu vurguladı.
Erciyes Mavi Kartalları Derneği Başkanı Ercan Agan da tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şifa diledi.
Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, daha sonra katılımcılar durağa karanfil bıraktı.
Mavi bere takan eski komandoların komanda marşını okumasının ardından tören sona erdi.
Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.