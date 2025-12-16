Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suriye'de DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi: Elebaşları da etkisiz hale getirildi

Suriye'de DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi: Elebaşları da etkisiz hale getirildi

23:0116/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmata da el koyulduğu ifade edildi. (Foto: Arşiv)
Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmata da el koyulduğu ifade edildi. (Foto: Arşiv)

Suriye'de İç Güvenlik Komutanlığı'nın Genel İstihbarat Servisi Terörle Mücadele Birimi ile işbirliği içinde, DEAŞ bağlantılı bir terör hücresini çökerttiği bildirildi. Operasyon sonucunda 8 kişinin tutuklandığı, hücrenin liderinin de düzenlenen baskında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, İdlib ilinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı'nın Genel İstihbarat Servisi Terörle Mücadele Birimi ile işbirliği içinde, DEAŞ bağlantılı bir terör hücresini çökerttiği belirtildi.

Hücre lideri de etkisiz hale getirildi

DEAŞ bağlantılı terör hücresinin İdlib ve Halep'te güvenlik birimleri ve askeri devriyeleri hedef alan bir dizi terör saldırısı gerçekleştirmekten sorumlu olduğu kaydedildi.

Operasyon sonucunda 8 kişinin tutuklandığı, hücrenin liderinin de düzenlenen baskında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmata da el koyulduğu ifade edildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 14 Aralık'ta İdlib kırsalının güneyindeki Maaret en-Numan kentinde devriye gezen güvenlik ekiplerine düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Dün de Halep ilinin batısında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu Savunma Bakanlığı mensubu bir kişi yaralanmıştı.



#İdlib
#Suriye
#Terör Örgütü
#DEAŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrette 2026 pazarlığı sürüyor: Gözler zam oranlarında