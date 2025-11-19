Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Terör örgütüne şafak operasyonu

Terör örgütüne şafak operasyonu

10:1019/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Terör örgütüne şafak operasyonu
Terör örgütüne şafak operasyonu

Adıyaman’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek operasyon gerçekleştirildi.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıstan 2’si Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



#DEAŞ
#Adıyaman
#terör örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamu ve özel sektöre en az lise mezunu binlerce personel alımı yapacak: İŞKUR güncel iş ilanı listesi yayımlandı