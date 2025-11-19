Terör örgütüne şafak operasyonu

Adıyaman’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek operasyon gerçekleştirildi.
DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıstan 2’si Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.