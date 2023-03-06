Van’da terör operasyonu

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada,
“Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 10, Dini İstismar Eden Terör Örgütleri soruşturmalarında 1 ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır”
denildi.
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