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Van’da terör operasyonu

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

09:43 . 6/03/2023 Pazartesi
IHA
Foto / Arşiv.

Foto / Arşiv.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada,
“Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 10, Dini İstismar Eden Terör Örgütleri soruşturmalarında 1 ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır”
denildi.

#Van
#operasyon
#Gözaltı
38 dakika önce
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Van’da terör operasyonu
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