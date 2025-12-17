Yeni Şafak
Kayseri'de korku dolu anlar: Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi, saniyelerle kurtuldular

Kayseri'de korku dolu anlar: Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi, saniyelerle kurtuldular

23:4517/12/2025, Çarşamba
Kayseri’nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeteryaya girdi. Kafeteryaya gelen iki müşteri kazayı saniyelerle atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, S.E.U. yönetimindeki 06 KYY 38 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kafeteryaya girdi. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. 

Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı saniyelerle atlattılar


Öte yandan, otomobil kafeteryaya girmeden saniyeler önce 2 kişinin aracın girdiği bölümdeki masaya oturmak üzere olduğu ve kazayı saniyelerle atlattıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

