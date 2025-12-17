BALİSTİKA ile tırnağı arızalı tabanca incelendi: 2 yıl önce cinayette kullanıldığı ortaya çıktı

"KOVAN VE MERMİ ÇEKİRDEKLERİNİ İNCELİYORUZ"





Balistik Şube Müdürlüğü'nde görevli Dr. Başkomiser Necip Öcal ise, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’na bağlı 10 bölge laboratuvarından birisi olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı olarak bölgemiz dahilinde meydana gelen olayda, olay yerinden elde edilen kovan ve mermi çekirdeklerini makroskop altında incelemeye tabi tutarak bu kovan ve mermi çekirdeklerinin kaç farklı silahtan atıldıklarını dolayısıyla olayda kaç farklı silahın kullanıldığını söyleyebiliyoruz. Bu olayda ayrıca inceleme talebi ile ateşli silah gönderilmişse de olay yeri bulgularını mukayeselerimiz ile karşılaştırarak, kovan veya mermi çekirdeklerinin inceleme konusu silahtan atılıp atılmadığını tespit edebiliyoruz. Diğer taraftan gönderilen ateşli veya ateşsiz silahların mevzuattaki durumunu yasa kapsamında değerlendirip, değerlendirilmediklerini de uzmanlık raporlarımızda belirtiyoruz" diye konuştu.