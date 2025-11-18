Yeni Şafak
Kuyumcuda vitrin asansörünün altında kalan işçi öldü

16:1118/11/2025, الثلاثاء
DHA
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ankara'da bakım ve onarım çalışması için gittiği kuyumcu dükkanında vitrin asansörünün altında kalan işçi T.A., hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Bakım ve onarım işçisi T.A., halatı kopan vitrin asansörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden yaralı kurtarılan T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan T.A., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




#kuyumcu
#işçi
#asansör
