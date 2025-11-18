Kuyumcuda vitrin asansörünün altında kalan işçi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Bakım ve onarım işçisi T.A., halatı kopan vitrin asansörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden yaralı kurtarılan T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan T.A., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.