Yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Merkez Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan bir mandırada çalışan M.M.İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle yem karma makinesinin içerisine düştü. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.İ.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.