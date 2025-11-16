Yeni Şafak
Yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

İşçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kırşehir'de bir mandırada çalışan işçi, yem karma makinesine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde bir mandırada yem karma makinesinin içerisine düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan bir mandırada çalışan M.M.İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle yem karma makinesinin içerisine düştü. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.İ.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



#Kırşehir
#Mandıra
#Yem Karma
