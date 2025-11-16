Jandarma operasyonunda ele geçirildi: Tam 33 bin litre

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte madeni yağ geri dönüşüm tesislerinde atık yağlardan elde edilen ürünlere 10 numara yağ ve solvent karıştırılarak sahte akaryakıt üretilip, farklı şehirlere sevk edildiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekiplerin durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada, tanklar içerisinde 15 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iki tesiste de arama yapan jandarma, 18 bin litre sahte akaryakıt buldu. Sahte akaryakıtın ele geçirildiği iki tesise, 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 33 bin litre sahte akaryakıta el koyan jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.