Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Jandarma operasyonunda ele geçirildi: Tam 33 bin litre

Jandarma operasyonunda ele geçirildi: Tam 33 bin litre

00:0416/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri toplamda 33 bin litre sahte akaryakıta el koydu.
Jandarma ekipleri toplamda 33 bin litre sahte akaryakıta el koydu.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlar sonucu 33 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi de gözaltına alındı.

Kırşehir’de jandarmanın düzenlediği 2 operasyonda 33 bin litre sahte akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte madeni yağ geri dönüşüm tesislerinde atık yağlardan elde edilen ürünlere 10 numara yağ ve solvent karıştırılarak sahte akaryakıt üretilip, farklı şehirlere sevk edildiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekiplerin durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada, tanklar içerisinde 15 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iki tesiste de arama yapan jandarma, 18 bin litre sahte akaryakıt buldu. Sahte akaryakıtın ele geçirildiği iki tesise, 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 33 bin litre sahte akaryakıta el koyan jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



#Kırşehir
#Operasyon
#Kaçak
#Akaryakıt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?