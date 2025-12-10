Kendi düğününde eksiklikleri gördü ve bu işe girdi: 56 ülkeye gönderiyor

Evli ve 1 çocuk babası Gür, kendi düğünü için hazırlık yaptığı sırada özellikle organizasyonda kullanılan ekipmanların üretimiyle ilgili eksiklik olduğunu fark etti.





Bir süre farklı sektörlerde çalışan Gür, 2021'de organizasyon ve düğün ekipmanları imal etmek üzere 30 metrekarelik atölyede üretime başladı. Gür, zamanla gelen taleplerin artmasıyla, makine ve ekipman yatırımı yaparak tesisini de geçen yıl büyütme kararı aldı.