Baltık hattına Türk savunması

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden AEI Systems, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek Land Warfare Europe 2025'e sponsor oldu. Etkinlik NATO ve Avrupa ülkelerinin savunma yetkilileriyle sektörün önde gelen karar vericilerini bir araya getirecek. Bu yılki etkinlik, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da hızla artan savunma harcamalarıyla Baltık bölgesinin kıtanın güvenliği açısından kazandığı kritik rol üzerine şekillendi. SYS Grup, AEI Systems, CANiK ve UNIROBOTICS markalarıyla bölgenin modern kara kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ateş gücü çözümlerini tanıtacak.

Etkinlikte SYS Grup'u temsil edecek Genel Müdür Cahit Utku Aral, Avrupa'da artan savunma yatırımlarının özellikle Baltık bölgesinde yeni iş birlikleri için büyük fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Aral, "Türkiye ve Birleşik Krallık'taki üretim altyapılarımızla müttefik ülkelerin savunma kabiliyetlerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Etkinlik boyunca sunacağımız entegrasyon mühendisliği kabiliyetleri, modüler silah çözümleri ve operasyonel etkinliği artıran teknolojilerle de Baltık bölgesinin savunma ihtiyaçlarına yönelik güçlü çözüm ortaklıklarını destekleme irademizi bir kez daha ortaya koyacağız" dedi.