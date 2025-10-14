2026 Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı. T3 Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları 20 Ekim’de sona erecek. Milli teknoloji bursuna başvuruda bulunmak isteyenler bursiyer.t3vakfi.org internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirilecek. 6 farklı burs programında 5 bin öğreniye maddi destek sağlanacak. İşte T3 Vakfı burs miktarı ve başvuru detayları.
Gençlerin eğitim yolculuklarını desteklemek ve Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı’nın 2026 dönemi için başvurular başladı. T3 Vakfı'nın internet sitesinde paylaşılam bilgilere göre, burs programına başvurular ise 20 Ekim’de sona erecek.
T3 Vakfı 2026 Özdemir Bayraktar bursu hangi kategoride verilecek?
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen program kapsamında bu yıl 5000 öğrenciye burs desteği verilecek. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı 2026 yılında; “Yükselen Yıldız Burs Programı”, “Eğitim Desteği Burs Programı”, “Eğitmen Mentör Burs Programı”, “Sen Geleceksin Burs Programı”, “T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı” ve “Etik İletişim Programı” olmak üzere altı kategoride uygulamaya alınacak.
Her bir başlık, farklı yaş grupları ve disiplinlere yönelerek gençlerin akademik gelişimlerini desteklemeyi, sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmeyi ve teknolojiye yönelik ilgilerini güçlendirmeyi hedefliyor.
T3 Vakfı bursu ne kadar?
İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik Yükselen Yıldız Burs Programı, lisans ve lisansüstü öğrencilerine aylık 6 bin TL destek sunacak. Türkiye’nin 81 ilinde ortaokuldan üniversiteye kadar uzanan geniş bir yelpazede ise Eğitim Desteği Burs Programı ile 3 bin 200 öğrenciye 10 ay boyunca 4 bin TL maddi destek sağlanacak.
Gençlerin eğitici rol üstlenerek akranlarına rehberlik etmelerini hedefleyen Eğitmen Mentör Burs Programı ise, Temel Bilimler, Mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinden bin 100 öğrenciye 12 ay süreyle aylık 6 bin TL burs imkanı sunacak. Ayrıca, üniversite öğrencilerini toplumsal fayda projelerine katılmaya teşvik eden Sen Geleceksin Burs Programı kapsamında üniversite öğrencilerine 10 ay boyunca 6 bin TL destek verilecek.
Öte yandan yapay zeka ve büyük dil modelleri üzerine yoğunlaşan T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı ise öğrencilere 6 ay boyunca aylık 7 bin TL burs sağlayarak teknoloji alanında yenilikçi projelerin gelişmesine katkı sunacak. Bunun yanında, yaratıcı medya çalışmaları, senaryo, kurgu, yazı ve sunum becerilerine odaklanan Etik İletişim Programı ile lisans ve lisansüstü öğrencilerine 10 ay boyunca 6 bin TL burs imkanı verilecek.