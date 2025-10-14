T3 Vakfı bursu ne kadar?

İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik Yükselen Yıldız Burs Programı, lisans ve lisansüstü öğrencilerine aylık 6 bin TL destek sunacak. Türkiye’nin 81 ilinde ortaokuldan üniversiteye kadar uzanan geniş bir yelpazede ise Eğitim Desteği Burs Programı ile 3 bin 200 öğrenciye 10 ay boyunca 4 bin TL maddi destek sağlanacak.