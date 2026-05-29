42 derecede tavaf

Kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman, kavurucu sıcaklara rağmen hac ibadetini sürdürüyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hacıların genel sağlık durumunda şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık tehdidine rastlanmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, sıcak çarpması belirtileri gösteren 466 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistanlı yetkililer, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Kutsal bölgelerde sağlık ekipleri ve su dağıtım noktaları artırılırken, hacıların güneş çarpmasından korunmaları için sık sık uyarılar yapılıyor.

Kabe çevresinde tavaf eden hacıların şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalıştığı görülürken, ortaya zaman zaman renkli görüntüler de çıkıyor. Hac ibadetini tamamlayan kafilelerin bugünden itibaren kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağı duyuruldu.



