1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu

04:0028/05/2026, Perşembe
Arafat ve Müzdelife vakfesiyle şeytan taşlamanın ardından Kâbe'de ziyaret tavafı ve sa'y yapan yüz binler, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan 1,7 milyon Müslüman hacı oldu.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu. Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada namaz kılıp, vakfe duasını yaptıktan sonra şeytan taşlama için taş topladı. Şeytan taşlamanın ardından yine yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. İhramdan çıkan kimi hacılar ise bayram süresince ziyaret tavafı ve sa'yi yapacak. Bu arada hacılar, bugün ve yarın da şeytan taşlamayı sürdürecek. Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşacak olan hacılar, Müzdelife bölgelerinden topladıkları yedişer taşı sırayla küçük, orta ve büyük şeytana atacak. Şeytan taşlamanın ardından Mekke'den ayrılacak olan hacılar Kabe'ye giderek veda tavafı da yapacak.



