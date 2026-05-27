Onlar artık hacı

İslam dünyasının dört bir yanından kutsal topraklara gelen yüz binlerce Müslüman, hac ibadetinin en önemli rüknü olan Arafat vakfesini yerine getirdi. Mekke’den hareket ederek Arafat’a ulaşan yaklaşık 1,5 milyon müslüman gün boyu dua, ibadet ve tefekkürle geçirilen vakfe sırasında yer gök 'Lebbeyk' nidalarıyla inledi.

ARPAGUŞ’TAN ÜMMET İÇİN DUA

Öğle ve ikindi namazlarının cem-i takdim ile kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Arafat’ta vakfe duası yaptı. Arpaguş’un duasında Türkiye’nin huzuru, İslam dünyasının birliği ve dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Müslümanlar için yakarışlar öne çıktı. Arpaguş, duasında, “İslam’a ve Müslümanlara yardım eyle. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet ve kurtuluş ihsan eyle. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur” ifadelerini kullandı.

Gazze’de yaşananlara da dikkat çeken Arpaguş, mazlumların feryadının arşa yükseldiğini belirterek, “Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin hürmetine ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme” diye dua etti. Türkiye için de dua eden Arpaguş, “Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan muhafaza eyle Allah’ım. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik ihsan eyle” dedi.

ŞEYTAN TAŞLADILAR

Vakfenin ardından hacılar Müzdelife’ye geçerek burada şeytan taşlamak için taş topladı. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile kılacak olan hacılar, daha sonra Mina’ya yürüyerek Akabe Cemresi’ne ilk taşlarını atacak.

Hacıların kurbanları vekalet yoluyla kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkacak hacılar, Kâbe’de ziyaret tavafı ve sa’y ibadetlerini yerine getirecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise Küçük, Orta ve Büyük Cemre’ye yedişer taş atılacak.

DUALAR GAZZE İÇİN YÜKSELDİ

Arafat meydanında milyonların duasında Gazze başta olmak üzere savaş ve kriz bölgelerinde yaşayan Müslümanlar unutulmadı. Hacılar ellerini semaya açarak barış, huzur ve kardeşlik için dua etti. Vakfe duasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.








