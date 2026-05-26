Arafat'taki Türk hacı adayları duygularını anlattı: Kuş olup uçsam bu kadar mutlu olmazdım

"Hac, 13 yaşımdan beri benim kalbimde. Yazıldıktan 17 sene sonra nihayet çıktı, kızım ile damadımla çıktı. Çok güzel bir duygu. Allah'a dua ettim, 'Ben bir garip kadınım, eşim yok, param yok. Allah'ım sen bana bunu nasip ettin.' dedim. İsteyenler asla umutlarını kaybetmesinler. Her sene komşularım 'Daha yılmadın mı gidemiyorsun.' diyordu. 'Allah'ım beni de çağır.' diyordum. Kuş olsam uçsam bu kadar mutlu olmazdım."