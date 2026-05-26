Arafat'ta eller semaya kalktı

Zeynep Karçığa
13:17 26/05/2026, Salı
Haccın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat’a çıkan hacı adayları, Cebel-i Rahme’de yoğunluk oluşturdu.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türk hacı adayları ile birlikte Arafat'ta Vakfe duasını gerçekleştiriyor. Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.


26 Mayıs, Salı

İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 14.00'ten itibaren kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti.

Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "
Nusuk
" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslere yapıştırıldı.

Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaştı. Sabaha kadar otobüsler, Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü.

İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dualar etti.

Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, klimalı yüksek çadırlarda kalıyor.

Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Vakfe duası yapıyor

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş,
Vakfe duası
nda bulunuyor.
Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar,
Müzdelife vakfesi
nin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.
Mina'ya ulaşıldığında sadece "
Büyük Şeytan
" denilen Akabe Cemresi'ne
7 taş
atılacak.
Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar,
Kabe'de Ziyaret Tavafı
'ndan sonra haccın sayini yapacak.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere 7'şer taş daha atılacak.

