Kayıp olarak aranan çiftçi traktörünün üstünde ölü bulundu

Sarıyahşi ilçesi Bedik köyünde dün saat 15.00 sıralarında 5 çocuk babası Necmi Pınar, 40 DR 706 plakalı traktörüyle, tarlasını sürmek için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Necmi Pınar'dan haber alamayan yakınları, jandarmayı arayıp yardım istedi. İhbar üzerine jandarmanın yaptığı arama sonucu Necmi Pınar, tarlasının yakınındaki bir tarlada traktöründe hareketsiz halde bulundu.