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Kötü kokunun nedeni araştırılınca acı gerçek ortaya çıktı: İki gün boyunca aynı evde kaldı

Kötü kokunun nedeni araştırılınca acı gerçek ortaya çıktı: İki gün boyunca aynı evde kaldı

23:595/06/2026, Cuma
G: 6/06/2026, Cumartesi
IHA
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde engelli oğluyla yaşayan bir kişi, yatağında ölü bulundu. Engelli çocuğun, iki gün önce hayatını kaybettiği belirlenen babasının cansız bedeniyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak’ta engelli oğlu ile yaşayan 65 yaşındaki Veysel Bek’ten haber alamayan komşuları, evden yayılan kötü kokular üzerine durumdan şüphelendi.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri eve geldi. Veysel Bek’in oğlunun bahçede dolandığı görülürken Bek ise yatağında ölü bulundu. 

 2 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilen Bek’in cesedinin ise çürümeye başladığı görüldü. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. 

Cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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