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78 yaşında evinde ölü bulunan kadının hayatı boyunca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

78 yaşında evinde ölü bulunan kadının hayatı boyunca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

16:3011/06/2026, Perşembe
DHA
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5 katlı bir apartmanın en üst katında üvey kızıyla birlikte yaşayan ve adının Mülkiye Kılıç olduğu ifade edilen 78 yaşındaki kadın, evinde cansız halde bulundu.
5 katlı bir apartmanın en üst katında üvey kızıyla birlikte yaşayan ve adının Mülkiye Kılıç olduğu ifade edilen 78 yaşındaki kadın, evinde cansız halde bulundu.

Eskişehir'de üvey kızı tarafından oturduğu evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kadına ait resmi bir kimlik ya da kayıt bulunamadı. Bu zamana kadar kimliksiz yaşadığı tespit edilen memleketinin Ardahan olduğu belirtilen kadın için ilgili birimlerden bilgi talep edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde birlikte oturduğu üvey kızının, adını Mülkiye Kılıç olduğunu söylediği kadın, dün yaşadığı 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede ölü bulundu. Kimlik ya da resmi kayıtlarının yer almaması üzerine Eskişehir Başsavcılığı’nca Kılıç’ın ölümü şüpheli görülerek soruşturma başlatıldı. Evde yapılan incelemelerin ardından Kılıç’ın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kadında darp ve cebir izlerine rastlanmazken, ölümün yaşlılığa bağlı olduğu belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlik tespitine yönelik parmak izi alınan kadının yapılan incelemesinde herhangi bir kimliği ya da resmi kaydı olmadığı anlaşıldı. Çevrede yapılan araştırmalardan memleketinin Ardahan olduğu tespit edilen kadının kimlik tespiti için ilgili birimlerden detaylı bilgi talep edildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


#Eskişehir
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