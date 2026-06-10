Devriye sırasında kimlik soran bekçilere saldırdılar: 2 tutuklama

Eskişehir’de Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde okul güvenliği amacıyla devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik kontrolü sırasında saldıran A.K. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir’de Çarşı ve Mahallesi bekçileri, dün Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde okul güvenliği amacıyla devriye gezdiği sırada 4 kişiden şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istedi. 4 kişilik gruptan kimlik vermek istemeyen A.K. ve A.K., iddiaya göre bekçilere saldırıp, darp etti.
Bekçilerin telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine 2 şüpheli, olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler A.K. ve A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli, tutuklandı.