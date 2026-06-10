Devriye sırasında kimlik soran bekçilere saldırdılar: 2 tutuklama

Eskişehir’de Çarşı ve Mahallesi bekçileri, dün Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde okul güvenliği amacıyla devriye gezdiği sırada 4 kişiden şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istedi. 4 kişilik gruptan kimlik vermek istemeyen A.K. ve A.K., iddiaya göre bekçilere saldırıp, darp etti.