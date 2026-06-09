Kendilerini uyaran polislerle tartıştılar: 'Gazeteciler çekiyorsa benim de hakkım var'

Diyarbakır'da Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. Uyarıya tepki gösteren kişiler, ‘Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var’ dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı.