Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Kendilerini uyaran polislerle tartıştılar: 'Gazeteciler çekiyorsa benim de hakkım var'

Kendilerini uyaran polislerle tartıştılar: 'Gazeteciler çekiyorsa benim de hakkım var'

18:379/06/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Adliye binasını görüntüleyen kişiler kendilerini uyaran polise saldırdı
Adliye binasını görüntüleyen kişiler kendilerini uyaran polise saldırdı

Diyarbakır Adliyesi önünde çekim yaptıkları için uyarılan 4 şüphelinin, "Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var" diyerek görevli trafik polisiyle tartıştığı iddia edildi. Çıkan arbedede polis memuruna saldıran 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. Uyarıya tepki gösteren kişiler, ‘Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var’ dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Polis
#Tartışma
#Gazeteci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muharrem ayı ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ve aşure günü hangi tarihte? 2026 Diyanet takvimi