Kendilerini uyaran polislerle tartıştılar: 'Gazeteciler çekiyorsa benim de hakkım var'

Diyarbakır Adliyesi önünde çekim yaptıkları için uyarılan 4 şüphelinin, "Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var" diyerek görevli trafik polisiyle tartıştığı iddia edildi. Çıkan arbedede polis memuruna saldıran 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diyarbakır'da Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. Uyarıya tepki gösteren kişiler, ‘Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var’ dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.