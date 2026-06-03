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Diyarbakır'da dev yılan paniği: Fotoğrafı görenler bile irkiliyor

Diyarbakır'da dev yılan paniği: Fotoğrafı görenler bile irkiliyor

10:103/06/2026, Çarşamba
IHA
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Mahalle sakinleri tarafından görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, korkuya neden oldu.
Mahalle sakinleri tarafından görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, korkuya neden oldu.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde görülen dev yılan paniğe neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar yılanı yerleşim yerinden uzak bir bölgeye bıraktı.

Çermik ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. İlçeye bağlı Kuyu Mahallesi Mirğan Yaylası’nda, mahalle sakinleri tarafından görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, korkuya neden oldu.

Çevrede bulunan vatandaşlar yılanı yerleşim yerinden uzak bir bölgeye bıraktı.

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