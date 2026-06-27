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Diyarbakır'ın Tarihi Zerzevan Kalesi'nde 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve Bilim Şenliği'

Diyarbakır'ın Tarihi Zerzevan Kalesi'nde 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve Bilim Şenliği'

23:0727/06/2026, Cumartesi
AA
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve Bilim Şenliği" yapıldı .Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Zerzevan Kalesi Kazı Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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