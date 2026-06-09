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Diyarbakır'dan acı haber: Muhammed Umut serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Diyarbakır'dan acı haber: Muhammed Umut serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

10:339/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
DHA
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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Diyarbakır’da Muhammed Umut Kızılkaya (10), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu.

Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesi kırsal Tanışık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Muhammed Umut Kızılkaya, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, suya girerek Kızılkaya'yı bilinci kapalı halde nehirden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kızılkaya'nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


#diyarbakır
#muhammed umut kızılkaya
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