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Adana'da serinlemek için nehre giren genç boğuldu

Adana'da serinlemek için nehre giren genç boğuldu

22:347/06/2026, Pazar
AA
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Ekiplerin nehirden çıkardığı Kasım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekiplerin nehirden çıkardığı Kasım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren 17 yaşındaki Yusuf Kasım, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde serinlemek için nehre giren genç boğuldu.

Suriye uyruklu Yusuf Kasım (17), arkadaşlarıyla Seyhan Nehri kıyısına gitti.

Serinlemek için nehre giren Kasım'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekiplerin nehirden çıkardığı Kasım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.


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