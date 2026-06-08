Diyarbakır'da korkunç olay: Hamile eşini çiçekle kandırıp katletti

"Onu öldürme sebebim sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma takip isteği gönderiyordu. Bana küfretti. 1,5 aydır ayrı yaşıyorduk. Beni tehdit ediyordu. Bebeği aldıracağını söyleyince tartıştık. Aslında onu öldürmeyi düşünmedim. Bana çiçek fotoğrafı gönderip, ‘Bunu alırsan seni affederim’ dedi. Sonra ailesinin yanında kalacağını söyledi. Onu çağırdığımda geçmişte sorun yaşadığım ağabeyi ile bana tuzak kurabileceğini düşündüğüm için üzerime silahımı da aldım. Buluşma yerine gittiğimde benim için, ‘Köpek geldi’ dedi. Bende kendimi kaybettim ve öldürdüm."