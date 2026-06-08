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Diyarbakır'da korkunç olay: Hamile eşini çiçekle kandırıp katletti

Diyarbakır'da korkunç olay: Hamile eşini çiçekle kandırıp katletti

08:338/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
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Katilin, genç kadın yere düştükten sonra da silahla ateş etmeye devam ettiği belirtildi.
Katilin, genç kadın yere düştükten sonra da silahla ateş etmeye devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır’da Siyabent Şeker isimli şahıs, imam nikâhlı 19 yaşındaki hamile eşi Helin Eren’i silahla vurarak öldürdü. Talihsiz kadını çiçekle kandırarak çağırdığı yerde öldüren zanlı, ifadesinde "Bebeği aldıracağını söyleyince tartıştık. Aslında onu öldürmeyi düşünmedim" dedi.

Diyarbakır’da Siyabent Şeker isimli şahıs, imam nikâhlı 19 yaşındaki hamile eşi Helin Eren’i öldürdü. Şeker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

ÇİÇEKLE KANDIRIP ÖLDÜRDÜ

İddianamede, katil zanlısının şiddet uyguladığı için evi terk ederek babasının evine giden eşine mesaj atıp, "Aşkım hamilesin, gel sana yemek ısmarlayacağım. Çiçek aldım sana" diyerek kandırıp çağırdığı olay yerinde öldürdüğü öğrenildi. Katilin, genç kadın yere düştükten sonra da silahla ateş etmeye devam ettiği belirtildi.

"ASLINDA ONU ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

Katil koca savcıya verdiği ifadesinde ise şunları söyledi:

"Onu öldürme sebebim sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma takip isteği gönderiyordu. Bana küfretti. 1,5 aydır ayrı yaşıyorduk. Beni tehdit ediyordu. Bebeği aldıracağını söyleyince tartıştık. Aslında onu öldürmeyi düşünmedim. Bana çiçek fotoğrafı gönderip, ‘Bunu alırsan seni affederim’ dedi. Sonra ailesinin yanında kalacağını söyledi. Onu çağırdığımda geçmişte sorun yaşadığım ağabeyi ile bana tuzak kurabileceğini düşündüğüm için üzerime silahımı da aldım. Buluşma yerine gittiğimde benim için, ‘Köpek geldi’ dedi. Bende kendimi kaybettim ve öldürdüm."

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