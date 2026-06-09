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İzmir'de eski eş dehşeti: Yolunu keserek suratına kezzap atıp öldürdü

İzmir'de eski eş dehşeti: Yolunu keserek suratına kezzap atıp öldürdü

18:209/06/2026, Salı
DHA
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Eski eşin, yaşadığı sorunlar nedeniyle kezzapla saldırıda bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Eski eşin, yaşadığı sorunlar nedeniyle kezzapla saldırıda bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmir'de 43 yaşındaki bir kadın, kızıyla birlikte eve gittikleri sırada eski eşi yollarını kesti. İki çocuk babası adam, yanında getirdiği kezzabı eski eşinin üzerine attı. Kezzabın bir kısmı da araya giren küçük kızın üzerine sıçradı. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de, bir süre önce boşandığı Hakan Ş.'nin (47) kezzaplı saldırısına uğrayan Ayfer Karakayışlı (43) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı olayda yaralanan kızı M.Ş. (13) ile şüpheli Hakan Ş.'nin tedavileri sürüyor.

Attığı kezzapla kendisi de yaralandı

Olay, 1 Haziran'da Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ile birlikte eve giderken 15 yıllık evliliğin ardından 20 Şubat'ta boşandığı Hakan Ş. yolunu kesti. 2 çocuk babası Hakan Ş., yanında getirdiği kezzabı Ayfer Karakayışlı’nın üzerine attı. Bu sırada kızı M.Ş., babasına engel olmak için araya girdi. Kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine sıçradı. Yaşanan arbede sırasında saldırgan Hakan Ş. de yaralandı.

Tedavi sonuç vermedi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ve Hakan Ş. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralılardan Ayfer Karakayışlı, dün tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaralılardan M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hakan Ş.'nin kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşadığı, olayı da bu nedenle işlediği üzerinde durulduğu ileri sürüldü.



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