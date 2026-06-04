Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı

Bu aşamanın ardından Sahil Güvenlik helikopteri sudaki bir diğer kazazedeyi çıkartarak TCSG Güven gemisinde tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.





​​​​​​​Denizdeki bazı kazazedeler de Kaan sınıfı Sahil Güvenlik botu ile alabora olduğunda kendini doğrultma özelliğine sahip arama kurtarma sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.