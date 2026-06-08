Koç Holding'e 3'üncü saldırı: Otokoç'tan sonra bankaya ateş açtılar

İstanbul'daki Otokoç Genel Merkezi ve Antalya'daki galeri saldırılarının ardından bu kez Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası şubesi hedef alındı. Gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırının ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Yapı Kredi bankasının şubesine silahla ateş açıldı.
Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu.
Ekipler delil çalışması yaparken, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bankanın kepengine yazı asıldı
Yapı Kredi Bankası ise kepenge astığı yazı ile ‘’Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz’’ açıklamasında bulundu.
İlk kurşun Otokoç merkezine
İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç genel merkezinde dün sabah silah sesleri duyuldu. Yüzü maskeli 2 kişinin binaya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi. Düzenlenen provokatif saldırıda binaya çok sayıda kurşun isabet ettiği bildirildi.
Maskeli provokasyon
İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri bina önünde güvenlik tedbirleri aldı.
Ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve maskeli oldukları belirtilen saldırganların yakalanması amacıyla emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay yerinde 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.
Savcılık devrede
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe'deki Otokoç saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Yakalandılar
Yürütülen soruşturma kapsamında, Otokoç saldırısını düzenledikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İKİNCİ SALDIRI ANTALYA'DA
İstanbul'un ardından Antalya'da da Otokoç galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye genelinde Otokoç'a düzenlenen ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.
Olayın ardından kaçan şüpheli ile birlikte toplam 3 kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırganların saldırı anını kayıt altına alarak paylaştığı ortaya çıktı.
Firari çete elebaşının adını verdiler
Videoda, "Rahmi Koç, Serdar Ertekin ağabeyin selamı var" ifadelerini kullanan saldırganlar, tehditlerine devam ediyor.
Serdar Ertekin, "Rojhat" olarak tanınan Ertekinler suç örgütünün elebaşı olarak biliniyor. Kırmızı bültenle aranan firari Ertekin, ocak ayında Yunanistan'da yakalanmasına rağmen henüz Türkiye'ye iade edilmedi.