Koç Holding'e 3'üncü saldırı: Otokoç'tan sonra bankaya ateş açtılar

"07.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silah ile ateş edilmesi olayı ile ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir."