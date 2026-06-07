Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı

Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendiği, 2 şüphelinin saldırı sonrası ticari taksiyle kaçtıkları iddia edildi. Olay yerinde 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Ateş edip kaçtılar

Olay, sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 2 şahıs, Otokoç’a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Rahmi Koç'a soruşturma başlatılmıştı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bir açılışta yaptığı şakada 'Kürt kadın' ifadesini kullanmasının ardından Koç'a yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Koç, tepki çeken sözlerinin ardından ise özür dilediği bir açıklama yayınlamıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından, Otokoç'a düzenlenen silahlı saldırının Rahmi Koç'un açıklamalarıyla bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.











