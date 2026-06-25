Aksaray Türkiye'nin bilim, teknoloji ve savunma sanayisine ev sahipliği yaptı: BilimFest Aksaray'da milli teknoloji rüzgarı esti

Aksaray Valiliği ve TÜBİTAK katkılarıyla Aksaray Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Bilim Festivali, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının gösteri uçuşlarıyla başladı. Gökyüzünde sergilenen manevralar vatandaşlardan büyük ilgi görürken, festival alanında kurulan yüzlerce stant ve etkinlik çadırı ziyaretçilere teknoloji dünyasının kapılarını araladı.

Savunma sanayisinden yapay zekaya, robotik sistemlerden uzay teknolojilerine kadar birçok alandaki projelerin tanıtıldığı BilimFest'te ziyaretçiler, yerli ve milli teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle gençler ve öğrenciler, uygulamalı atölyeler, deney alanları ve interaktif etkinliklerle bilimi deneyimleyerek öğrenme imkânı elde etti.

Festivalde ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye'nin teknoloji devleri ve Milli teknoloji hamlesinde önemli rol üstlenen kurumlar yer aldı. Katılımcılar, geleceğin teknolojilerine ilişkin çalışmalar hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Aksaray'ın yanı sıra Nevşehir, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği festival, bölgesel ölçekte önemli bir çekim merkezi haline geldi. Bilim ve teknoloji odaklı etkinliklerin yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları, bilim gösterileri ve sahne programları da festivalin ilgi gören bölümleri arasında yer aldı.

Festival süresince gerçekleştirilen söyleşiler, uygulamalı eğitimler, robotik kodlama atölyeleri, havacılık gösterileri ve teknoloji sergileri her yaştan ziyaretçiye hitap etti. Çelik Kanatlar Uçuş Ekibi'nin gerçekleştirdiği akrobasi gösterileri de festivalin en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.

Açılış törenine Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, kamu kurumlarının temsilcileri, üniversite yöneticileri, savunma sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, BilimFest'in yalnızca bir etkinlik değil, gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturan önemli bir platform haline geldiğini belirterek organizasyonun Türkiye’nin bilim ve teknoloji vizyonuna katkı sunduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, festivalde 100’e yakın yerli firmanın yer aldığını ve alana kurulan 200 etkinlik çadırında üç gün boyunca her yaş grubuna hitap eden yüzlerce etkinliğin gerçekleştiğini kaydetti.

Festivale özellikle gençlerin yoğun ilgili gösterdiğini sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Dinçer, “Gençlerimiz bugün teknoloji üretiyor, yenilikler geliştiriyor. Yarın ise çok daha büyük başarılara imza atarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaklar. Büyük Türkiye yolunda gençlerimizin azmi ve üretkenliği en büyük güvencemizdir” şeklinde konuştu.

Her geçen yıl kapsamını genişleten BilimFest Aksaray, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimiyle buluştururken Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkı sunan önemli organizasyonlar arasında gösteriliyor.







