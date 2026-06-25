Aksaray Türkiye'nin bilim, teknoloji ve savunma sanayisine ev sahipliği yaptı: BilimFest Aksaray'da milli teknoloji rüzgarı esti

Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen BilimFest Aksaray, üç gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi bilim, teknoloji ve savunma sanayisiyle buluşturdu. Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumları, savunma sanayi kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen festival, bölgenin en kapsamlı bilim ve teknoloji organizasyonlarından biri olarak dikkat çekti.
Savunma sanayisinden yapay zekaya, robotik sistemlerden uzay teknolojilerine kadar birçok alandaki projelerin tanıtıldığı BilimFest'te ziyaretçiler, yerli ve milli teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle gençler ve öğrenciler, uygulamalı atölyeler, deney alanları ve interaktif etkinliklerle bilimi deneyimleyerek öğrenme imkânı elde etti.
Aksaray'ın yanı sıra Nevşehir, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği festival, bölgesel ölçekte önemli bir çekim merkezi haline geldi. Bilim ve teknoloji odaklı etkinliklerin yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları, bilim gösterileri ve sahne programları da festivalin ilgi gören bölümleri arasında yer aldı.
Açılış törenine Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, kamu kurumlarının temsilcileri, üniversite yöneticileri, savunma sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Festivale özellikle gençlerin yoğun ilgili gösterdiğini sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Dinçer, “Gençlerimiz bugün teknoloji üretiyor, yenilikler geliştiriyor. Yarın ise çok daha büyük başarılara imza atarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaklar. Büyük Türkiye yolunda gençlerimizin azmi ve üretkenliği en büyük güvencemizdir” şeklinde konuştu.
Her geçen yıl kapsamını genişleten BilimFest Aksaray, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimiyle buluştururken Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkı sunan önemli organizasyonlar arasında gösteriliyor.