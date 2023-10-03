|
Gündem

Aksaray’da bir ilk: Çöpten sonra güneş panelleriyle de enerji üretilecek

Sıfır atık yönetimini en iyi uygulayan belediyeler arasında yer alan Aksaray Belediyesi, yenilenebilir enerji temininde ciddi anlamda kazanımlar elde ediyor. Katı atık tesisinde çöpten enerji üreten Aksaray Belediyesi şimdi de güneş enerjisi panelleri ile enerji üretimi sağlayacak.

16:53 . 3/10/2023 Salı
IHA
Çöpten sonra güneş panelleriyle de enerji üretilecek

Çöpten sonra güneş panelleriyle de enerji üretilecek

Dev tesise günlük 270 ton evsel atık geliyor. Sadece şehir merkezinden değil ilçelerde kurulan 4 adet atık transfer istasyonunda toplanan atıklar Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisine getirilerek değerlendiriliyor. Modern kent kimliğine yakışan, ülkeye katma değer oluşturmak, çevreyi korumak ve katı atığı ekonomik bir kaynağa dönüştürmek adına hayata geçirilen proje Aksaray merkeze bağlı Armutlu köyü mevkiinde 377 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Aksaray Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için ciddi adımlar atıyor. Ekonomiye kazandırılamayan evsel atıklar, Armutlu Köyü mevkiinde devreye alınan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde enerjiye dönüşüyor. Tesis bünyesinde yer alan kompost ünitesinde sayesinde atıklar organik gübre ile topraklara mineral açıdan zenginlik katıyor.

GES projesi ile enerji üretimi önemli ölçüde artırılacak

Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi, enerji üretimini artırmak için bünyesinde GES (Güneş Enerji Santrali) kuruyor. GES Mekanik ayırma Tesisi ve İdari bina inşaatlarının kasım ayı sonlarında bitirilmesi planlanıyor. Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde çöpten sonra güneş panelleriyle de enerji üretileceğini kaydeden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Göreve gelir gelmez çöp sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. Aksaray’a modern bir Katı Atık Enerji Üretim Tesisi kazandırdık. Çöpten enerji ve gübre üretimine başladık. Ancak bununla yetinmeyerek güneş enerjisinden de faydalanmak istedik. Tesisimizin içerisine kurduğumuz güneş panelleri ile birlikte güneşten elektrik üretmeye başlayacağız. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya, daha temiz bir Aksaray bırakmak için yeni projeler üretiyor ve bunları hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Yap işlet devret modeli ile yapılan Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi planlı ve programlı olarak kapasite artırımı gerçekleştiriliyor. GES projesinin hayata geçmesiyle beraber şehrin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü bu tesisten karşılanmış olacak.



#aksaray
#çöp
#elektrik
#sıfır atık
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın Fiyatları: Bugün canlı altın kuru ne kadar?