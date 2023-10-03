Aksaray’da bir ilk: Çöpten sonra güneş panelleriyle de enerji üretilecek

Dev tesise günlük 270 ton evsel atık geliyor. Sadece şehir merkezinden değil ilçelerde kurulan 4 adet atık transfer istasyonunda toplanan atıklar Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisine getirilerek değerlendiriliyor. Modern kent kimliğine yakışan, ülkeye katma değer oluşturmak, çevreyi korumak ve katı atığı ekonomik bir kaynağa dönüştürmek adına hayata geçirilen proje Aksaray merkeze bağlı Armutlu köyü mevkiinde 377 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Aksaray Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için ciddi adımlar atıyor. Ekonomiye kazandırılamayan evsel atıklar, Armutlu Köyü mevkiinde devreye alınan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde enerjiye dönüşüyor. Tesis bünyesinde yer alan kompost ünitesinde sayesinde atıklar organik gübre ile topraklara mineral açıdan zenginlik katıyor.

Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi, enerji üretimini artırmak için bünyesinde GES (Güneş Enerji Santrali) kuruyor. GES Mekanik ayırma Tesisi ve İdari bina inşaatlarının kasım ayı sonlarında bitirilmesi planlanıyor. Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde çöpten sonra güneş panelleriyle de enerji üretileceğini kaydeden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Göreve gelir gelmez çöp sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. Aksaray’a modern bir Katı Atık Enerji Üretim Tesisi kazandırdık. Çöpten enerji ve gübre üretimine başladık. Ancak bununla yetinmeyerek güneş enerjisinden de faydalanmak istedik. Tesisimizin içerisine kurduğumuz güneş panelleri ile birlikte güneşten elektrik üretmeye başlayacağız. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya, daha temiz bir Aksaray bırakmak için yeni projeler üretiyor ve bunları hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Yap işlet devret modeli ile yapılan Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi planlı ve programlı olarak kapasite artırımı gerçekleştiriliyor. GES projesinin hayata geçmesiyle beraber şehrin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü bu tesisten karşılanmış olacak.