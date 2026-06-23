Ata tohumundan yetiştirilen bu sarımsakların genellikle selenyum ve germanyum oranları çok yüksek olduğu için, soğuk kış şartlarına, yağışların oluşturduğu bir takım hastalıklara en çok dayanıklı bir çeşit bu. Bu yıl yoğun yağan yağışlarda dolayı bazı tarlalarımızda hiç sulama yapmadık. Sadece 9. aydan 6. ay hasat günümüze kadar hiç sulama yapmadığımız parsellerimiz var. Oradaki rekoltelerde hemen hemen 2-3,5 ton arasında seyretmekte" dedi.