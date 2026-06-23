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Aksaray'da sabaha kadar sürecek şok uygulama

Aksaray'da sabaha kadar sürecek şok uygulama

00:4623/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
IHA
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Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak arandı.
Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak arandı.

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gece yarısı geniş kapsamlı şok uygulama gerçekleştirdi. Şehrin birçok noktasında kurulan denetimlerde araçlar durdurularak sürücüler ve yolcular GBT kontrolünden geçirildi. Uygulamada alkollü sürücüler, ehliyetsiz kişiler ve sigortasız araçlar tespit edilirken, denetimlerin sabaha kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Aksaray polisi, gece yarısı şehir genelinde yaptığı şok uygulama ile tüm araç ve şahısları didik didik aradı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gece yarısı şok uygulama başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehrin dört bir yanında görev aldı. En işlek caddelerden en ücra sokaklara kadar uygulama şeridi oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak denetimden geçirdi.

Sabaha kadar sürecek

Yapılan denetimlerde alkollü sürücüler, sigortasız araçlar ve ehliyetsiz sürücüler polisten kaçamadı. Tüm araçların ve şahısların didik didik arandığı uygulamada şahıslar Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. Uygulamaların sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.



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